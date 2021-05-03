Авария в Альшеевском районе: водитель "KIA Optima" наехал на лошадь, погиб ребенок

Альшеевский район | 03 май 2021 | 09:38

2 мая на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых шесть человек погибли и шесть получили травмы.





В Альшеевском районе в ДТП погиб двухлетний ребёнок. Авария произошла в первом часу ночи на 96 км автодороги Чишмы - Киргиз-Мияки. По имеющимся данным, 31-летний житель Московской области за рулём "KIA Optima" допустил наезд на лошадь. В результате аварии транспортное средство получило значительные повреждения: разбита передняя часть и деформирована крыша. В салоне находились их двухлетний сын и пятилетняя дочь, мальчик получил не совместимые с жизнью травмы. Медицинская помощь также потребовалась водителю. Со слов мужчины, лошадь внезапно выбежала на проезжую часть. Животное погибло. Начато разбирательство.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2050 нарушений ПДД, задержаны 95 нетрезвых водителей.



Ранее сообщалось об еще одной аварии в Альшеевском районе. Здесь столкнулись Audi 100 и встречный Geely MK.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: @dgilmutdinov

Фото: ГИБДД по РБ