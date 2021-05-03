Авария в Учалах: пьяный водитель спровоцировал ДТП, есть пострадавшие

Учалинский район | 03 май 2021 | 09:43

Накануне, в городе Учалы пьяный водитель, управляя Toyota Mark X, врезался в Renault Duster, движущийся навстречу, за рулем которого была 37-летняя уфимка. По данным ГИБДД Башкирии, ДТП произошло на улице Ахметгалина.







В результате аварии пострадала женщина, которая управляла Renault Duster. Кроме того, травмы получили еще 4 пассажира, в том числе 11-летний сын уфимки. Сейчас проводится разбирательство.

— За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель Toyota Mark X был привлечен к административной ответственности, — сообщили в ГИБДД.

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Фото: Дорожный патруль Уфа / Vk.com