Авария в Учалах: пьяный водитель спровоцировал ДТП, есть пострадавшие

Накануне, в городе Учалы пьяный водитель, управляя Toyota Mark X, врезался в Renault Duster, движущийся навстречу, за рулем которого была 37-летняя уфимка. По данным ГИБДД Башкирии, ДТП произошло на улице Ахметгалина.
В результате аварии пострадала женщина, которая управляла Renault Duster. Кроме того, травмы получили еще 4 пассажира, в том числе 11-летний сын уфимки. Сейчас проводится разбирательство.
— За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель Toyota Mark X был привлечен к административной ответственности, — сообщили в ГИБДД.
Виновнику аварии грозят лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.