Авария в Туймазинском районе: один человек погиб и ещё двое пострадали в ДТП с опрокидыванием

Туймазинский район | 04 май 2021 | 10:18

Ночью в Туймазинском районе перевернулась иномарка. В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем, умер, а его супруга и маленький сын получили множественные травмы, они направлены в больницу. Происшествие случилось поздно ночью в Туймазинском районе на 1341 километре автомобильной дороги М5 "Урал", недалеко от села Кандры.



Житель Ульяновской области - 29-летний мужчина за рулём "Черри Tiggo" совершил опрокидывание машины на проезжей части.



- В результате ДТП водитель умер на месте трагедии. Его 30-летняя жена и трехлетний сын получили травмы и были госпитализированы, - рассказал руководитель башкирской ГИБДД в своем Телеграм-канале.









По имеющимся сведениям, за прошедшие сутки на автодорогах Башкирии случилось 9 автоаварий, в которых один человек умер и 14 получили ранения.



За сутки инспекторы ГИБДД республики выявили свыше 2,1 тыс. нарушений ПДД и задержали 61 нетрезвого водителя.



Ранее сообщалось об аварии в Альшеевском районе. Здесь водитель "KIA Optima" наехал на лошадь, погиб ребенок.





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Фото: ГИБДД по РБ