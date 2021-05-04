В Учалинском районе мужчина из-за имущества убил бывшую жену
Учалинский район | 04 май 2021 | 21:10
В Учалах мужчина на теле убитой жены оставил нож, огородную рассаду и детскую куклу. Тело 61-летней женщины в квартире обнаружили соседи и вызвали полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 62-летний бывший муж потерпевшей. Он признался в содеянном.
По предварительной версии, супруги были в разводе. Жена передала бывшему мужу часть доли от квартиры – 400 тысяч рублей. Однако мужчине этого оказалось мало, и он требовал доплаты.
Вечером 11 апреля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к потерпевшей и остался у нее ночевать. На следующее утро хозяйка квартиры попросила его уйти, в связи с чем между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил жену ножницами в шею, голову и спину, а затем задушил.
После содеянного мужчина оставил нож, огородную рассаду и детскую куклу на теле экс-супруги, взял продукты питания из ее дома и на протяжении более двух недель скрывался в лесу. Соседка потерпевшей забеспокоилась из-за того, что той долго не было видно, зашла ее проведать и обнаружила тело.