В Учалинском районе мужчина из-за имущества убил бывшую жену

Учалинский район | 04 май 2021 | 21:10

В Учалах мужчина на теле убитой жены оставил нож, огородную рассаду и детскую куклу. Тело 61-летней женщины в квартире обнаружили соседи и вызвали полицию.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 62-летний бывший муж потерпевшей. Он признался в содеянном.



По предварительной версии, супруги были в разводе. Жена передала бывшему мужу часть доли от квартиры – 400 тысяч рублей. Однако мужчине этого оказалось мало, и он требовал доплаты.







Вечером 11 апреля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к потерпевшей и остался у нее ночевать. На следующее утро хозяйка квартиры попросила его уйти, в связи с чем между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил жену ножницами в шею, голову и спину, а затем задушил.



После содеянного мужчина оставил нож, огородную рассаду и детскую куклу на теле экс-супруги, взял продукты питания из ее дома и на протяжении более двух недель скрывался в лесу. Соседка потерпевшей забеспокоилась из-за того, что той долго не было видно, зашла ее проведать и обнаружила тело.

«По данному факту региональное подразделение Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ. Сотрудники МВД по Республике Башкортостан продолжают оперативное сопровождение расследования данного преступления», — добавили в пресс-службе МВД РФ по РБ.

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Фото: МВД РФ по РБ