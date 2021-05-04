В Баймакском районе горит трава

Баймакский район | 04 май 2021 | 21:58

В Баймакском районе Башкирии горит трава, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.



На территории пожара в 6 км от деревни Ишмурзино имеются естественные преграды — проселочные дороги, угрозы населенным пунктам нет. Огнем охвачена площадь 0,3 га.





На месте работают 15 человек, задействованы 3 единицы техники от Минлесхоза.



Предприятия ЖКХ выехали на подмогу огнеборцам, сообщает глава горадминистрации Радмир Исянбаев.



Ранее сообщалось о том, что в Кугарчинском районе огнем полыхали сразу 2 дома. Возгорание тушили всем селом. К делу подключились сами жители, позже им на подмогу приехали 8 единиц техники, пожарные и специалисты лесоохраны.





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Фото: скрин видео