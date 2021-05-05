Мужчина рассказал подробности нападения на него медведя в Караидельском районе

Караидельский район | 05 май 2021 | 09:37

Мужчина, на которого напал медведь, записал видеообращение. В нем он рассказывает, что произошло в тот злополучный день, когда из леса вышел дикий зверь. Видео появилось в социальных сетях накануне, 4 мая. Ирик (так зовут пострадавшего. — Прим. ред.) рассказал, что он вышел из кабины своей машины на обочину и закурил сигарету. А дальше, по его словам, всё было как во сне.



— Только начал садиться, и какой-то шум сзади, крик. Только успел посмотреть и увидел то, что медведь, и всё, начал наносить удары. И потом ничего не помню. Только очухался в больнице, — рассказал мужчина.







Долгое время он находился в тяжелом состоянии в местной больнице. Сейчас его уже выписали. Тогда дикий зверь разворотил мужчине всё лицо, также пострадала и нога. Ему наложили швы. Односельчане говорят, что пострадавший живет в соседней деревне от места нападения, а работает на предприятии в Кушкуле. Его характеризуют как доброго и отзывчивого мужчину.



В Минэкологии рассказали, почему произошло нападение.

— В ходе осмотра места происшествия охотниками было установлено, что в 20 метрах от дороги медведь, предположительно, раскапывал барсучьи норы. В этот момент рядом с этим местом остановилась машина и к опушке леса подошел человек. Медведь, вероятно, расценил его как конкурента и напал, поскольку эти животные после выхода из спячки голодные и агрессивные, — рассказали в ведомстве.

Читайте также: В Караидельском районе медведь напал на работников транспортной организации

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео

Мужчину спасло то, что он был не один. Напарник выскочил через водительскую дверь, прихватив монтировку. Он увидел, как медведь повалил бегущего к машине водителя. Напарник стал кричать, махать руками, кинул в медведя монтировку, которая попала в дерево. Медведь отвлекся на второго мужчину и побежал в сторону леса.