ДТП в Белорецке: пенсионерка за рулем сбила 8-летнюю девочку на самокате

Белорецкий район | 05 май 2021 | 10:24

Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка случилось 4 мая в Белорецке. На ул. Маяковского пожилая женщина за рулём «Daewoo Matiz» наехала на восьмилетнюю девочку, переходившую нерегулируемый пешеходный переход.



Первоклассницу с различными травмами госпитализировали. По словам водителя, ребенок начал перебегать проезжую часть перед близко проезжавшей машиной. Начато разбирательство.







4 мая на на автодорогах Башкирии зафиксировано три дорожных происшествия, в которых три человека получили травмы.



Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе, где один человек погиб и ещё двое пострадали в ДТП с опрокидыванием.





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Фото: ГИБДД по РБ