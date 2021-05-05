ДТП в Белорецке: пенсионерка за рулем сбила 8-летнюю девочку на самокате
Белорецкий район | 05 май 2021 | 10:24
Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка случилось 4 мая в Белорецке. На ул. Маяковского пожилая женщина за рулём «Daewoo Matiz» наехала на восьмилетнюю девочку, переходившую нерегулируемый пешеходный переход.
Первоклассницу с различными травмами госпитализировали. По словам водителя, ребенок начал перебегать проезжую часть перед близко проезжавшей машиной. Начато разбирательство.
4 мая на на автодорогах Башкирии зафиксировано три дорожных происшествия, в которых три человека получили травмы.
Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе, где один человек погиб и ещё двое пострадали в ДТП с опрокидыванием.
Фото: ГИБДД по РБ
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