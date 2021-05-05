ДТП в Краснокамском районе: на сельской улице насмерть сбили женщину

Краснокамский район | 05 май 2021 | 10:45

В Краснокамском районе пожилая женщина стала жертвой ДТП. На одной из улиц ее сбила машина. Старушка умерла до приезда скорой.



Согласно информации полицейских, инцидент произошел 2 мая в селе Амзя на ул. Моховая.







- Совершен наезд на человека - женщину 1940 года рождения. От полученных травм она умерла на месте дорожно-транспортного происшествия, до приезда скорой медпомощи, - сообщает МВД по Республике Башкортостан.



Сотрудники правоохранительных органов не сообщают, кто сбил пожилую женщину и наказан ли виновник.



Ранее сообщалось о ДТП в Белорецке. Здесь пенсионерка за рулем автомобиля сбила 8-летнюю девочку на самокате.





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