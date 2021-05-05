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В Бурзянском районе задержали автобус, перевозивший детей без техосмотра и страховки

В Бурзянском районе задержали автобус, перевозивший детей без техосмотра и страховки

Бурзянский район | 05 май 2021 | 21:39

В Башкирии на трассе остановили автобус, который перевозил детей без техосмотра и страховки. Инцидент произошел утром 4 мая в Бурзянском районе на 55 км автодороги Кага-Старосубхангулово. 13 школьников от 10 до 15 лет вместе с педагогами ехали из Белорецкого района в Капову пещеру. До нее оставалось ещё около 30 км, когда автобус остановили сотрудники Госавтоинспекции.

У 53-летнего водителя не было документов на организованную перевозку детей, также отсутствовал техосмотр ТО и страховой полис. Кроме того, не работал тахограф и отсутствовали ремни безопасности. По словам водителя задержанного автобуса, «страховка у автомобиля просрочена, техосмотр пройти не успел, а ремней изначально у транспортного средства не было».

Сотрудники ГИБДД запретили дальнейшую эксплуатацию «Iveco» и поместили его на стоянку местного отдела полиции. За детьми приехал другой автобус.


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Источник: gtrk.tv

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