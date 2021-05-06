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Авария в Мечетлинском районе: на трассе насмерть разбился водитель «Лада Ларгус»

Авария в Мечетлинском районе: на трассе насмерть разбился водитель «Лада Ларгус»

Мечетлинский район | 06 май 2021 | 09:24

5 мая в Мечетлинском районе Башкирии произошло ДТП с жертвами. На 15 километре дороги Большеустьикинское-Юнусово-Юсупово в третьем часу дня с дороги вылетел водитель «Лада Ларгус».

По имеющимся сведениям, 33-летний мужчина не смог справиться с управлением и при падении легковая машина перевернулась. Водитель умер от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия. Пассажиры - 34-летняя женщина и 37-летний мужчина, получили травмы. Обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

В Башкирии за прошедшие сутки зафиксировано 6 ДТП, в которых погибли двое и пострадали 6 человек. Инспекторы ДПС задержали 34 водителей в нетрезвом состоянии и пресекли более 2100 нарушений правил дорожного движения.

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Фото: скриншот видео

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