ДТП в Дюртюлинском районе: водитель большегруза насмерть сбил велосипедиста

Дюртюлинский район | 06 май 2021 | 09:33

В Дюртюлинском районе Республики Башкортостан велосипедист погиб под колесами большегруза.



Инцидент произошел на 1241 километре автодороги Москва-Уфа примерно в полночь. 47-летний мужчина за рулем автомобильной цистерны на базе «Скании» сбил велосипедиста.







Со слов водителя, мужчина двигался по трассе без светоотражающих элементов. Травмы полученные от наезда оказались несовместимыми с жизнью – мужчина умер не дождавшись приезда скорой помощи.



Ранее сообщалось об аварии в Мечетлинском районе: на трассе насмерть разбился водитель «Лада Ларгус». Пассажиры - 34-летняя женщина и 37-летний мужчина, получили травмы.





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ