В Уфе трое мужчин напали на супружескую пару
Уфа | 06 май 2021 | 09:54
В городе Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин 20, 24 и 42 лет, которые необоснованно избили горожанина и перепугали его супругу.
Во время прогулки по улице Алтайской, к супружеской паре подошли трое мужчин. Они попросили сигареты и через некоторое время вспыхнул конфликт. Женщине они велели лечь на землю, а её 41-летнего супруга избили палками и ретировались.
Согласно информации пресс-центра МВД Республики Башкортостан, с арестованными работают сотрудники правоохранительных органов. Правонарушители могут стать фигурантами уголовного дела о нанесении телесных повреждений.
Фото: из архива newsbash.ru
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