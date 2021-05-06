Авария в Кушнаренковском районе: водитель мотоцикла погиб, столкнувшись с автомобилем BMW

Кушнаренковский район | 06 май 2021 | 22:55

Авария со смертельным исходом произошла в Кушнаренковском районе Башкирии. На трассе столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл. Мотоциклист погиб на месте. В социальных сетях сообщается, что мужчина не так давно вернулся с вахты домой.

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Фото: instagram.com | bash.dtp.official