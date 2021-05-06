Авария в Кушнаренковском районе: водитель мотоцикла погиб, столкнувшись с автомобилем BMW Кушнаренковский район | 06 май 2021 | 22:55 Авария со смертельным исходом произошла в Кушнаренковском районе Башкирии. На трассе столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл. Мотоциклист погиб на месте. В социальных сетях сообщается, что мужчина не так давно вернулся с вахты домой.Ранее сообщалось о том, что 5 мая в Мечетлинском районе Башкирии произошло ДТП с жертвами. На 15 километре дороги Большеустьикинское-Юнусово-Юсупово в третьем часу дня с дороги вылетел водитель «Лада Ларгус».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gtrk.tv Фото: instagram.com | bash.dtp.official Поделиться: Читайте также