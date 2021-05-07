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В Дюртюлинском районе отчим ударил ножом пасынка за громко работающий телевизор

В Дюртюлинском районе отчим ударил ножом пасынка за громко работающий телевизор

Дюртюлинский район | 07 май 2021 | 10:34

Житель Башкирии оказался в больнице с ножевым ранением спины. Врачи полагают, что, возможно, также задет спинной мозг.

Сообщение о поступившем пациенте с ножевым ранением поступило в МВД по Дюртюлинскому району. Предварительно было установлено, что 34-летний житель деревни Новобадраково Дюртюлинского района упал на профнастил. После этого два дня он лежал дома, но ему стало хуже. Тогда мать вызвала скорую.

В больнице медработники выяснили, что у мужчины серьезно повреждена спина, а участковые установили, что ранения получены по другой причине.

Пресс-служба МВД по РБ:

По предварительным данным, потерпевший пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и сел смотреть телевизор. Отчиму не понравилось, что звук телеприемника слишком громкий, из-за этого возник конфликт. В результате мужчина взял с кухни нож и ударил пасынка им в область поясницы. Два дня потерпевший пролежал дома, пока ему не стало настолько плохо, что его пришлось отправить в больницу.

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Отчим пострадавшего, уже ранее судимый, был задержан. Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего.

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Источник: bash.news

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