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Авария в Хайбуллинском районе: молодой парень погиб в страшной аварии | видео

Авария в Хайбуллинском районе: молодой парень погиб в страшной аварии | видео

Хайбуллинский район | 07 май 2021 | 10:47

Страшное смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром 6 мая в Хайбуллинском районе Башкирии. На 80 км автомобильной дороги Сибай-Акъяр врезались седан «Hafey» и «Газель Некст», которым управлял  31-летний житель Оренбургской области.

Удар был настолько сильным, что иномарка разлетелась на несколько частей, а молодой водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.

Сообщается также, что всего 6 мая на автодорогах Республики Башкортостан зафиксировано 9 дорожных происшествий, в которых стали жертвами 2 человека, 11 получили ранения. Инспекторами ГИБДД было выявлено свыше 2800 нарушений дорожных правил, 42 пьяных водителя задержаны.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: скрин видео

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