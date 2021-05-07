Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Белорецком районе мошенница похитила со счета пенсионерки 57 тысяч рублей

В Белорецком районе мошенница похитила со счета пенсионерки 57 тысяч рублей

В Белорецком районе мошенница похитила со счета пенсионерки 57 тысяч рублей

Белорецкий район | 07 май 2021 | 12:00

В Белорецком районе Башкирии пожилая местная жительница стала жертвой лже-сотрудницы банка, снявшей с её счета в банке все накопления.

79-летней женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что с карты пенсионерки пытаются снять денежные средства. Старушка сообщила, что карта находится при ней и никаких операций с нее она не производила. Тогда мошенница попросила назвать номер карточки, три числа на её оборотной стороне и код из sms-сообщения. Пенсионерка выполнила просьбу и, в конечном итоге, лишилась более 57 тысяч рублей. По факту мошенничества  сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное производство.

Читайте также:

В Белорецком районе за незаконную вырубку леса осудят мужчину
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: из архива newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: