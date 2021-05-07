В Белорецком районе мошенница похитила со счета пенсионерки 57 тысяч рублей

Белорецкий район | 07 май 2021 | 12:00

В Белорецком районе Башкирии пожилая местная жительница стала жертвой лже-сотрудницы банка, снявшей с её счета в банке все накопления.







79-летней женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что с карты пенсионерки пытаются снять денежные средства. Старушка сообщила, что карта находится при ней и никаких операций с нее она не производила. Тогда мошенница попросила назвать номер карточки, три числа на её оборотной стороне и код из sms-сообщения. Пенсионерка выполнила просьбу и, в конечном итоге, лишилась более 57 тысяч рублей. По факту мошенничества сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное производство.

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Фото: из архива newsbash.ru