В Башкирии задержали водителя автобуса, перевозившего детей в алкогольном состоянии

| 07 май 2021 | 19:16

Сегодня в Республике Башкортостан инспекторы ГИБДД задержали водителя автобуса, который был в алкогольном опьянении и перевозил 17 детей и четырех взрослых.







В 8 часов утра дорожные инспекторы на 1305 километре автодороги Москва-Уфа остановили 2 пассажирских автобуса «Хигер», следовавших в город Казань. В первом автобусе находились 13 взрослых, а во втором – 17 детей и 4 взрослых их провождающих. Во время проверки документов инспекторы ДПС почувствовали запах алкоголя исходивший от водителя – алкотестер показал содержание спирта 0,251 мг/л. В итоге нарушителя отстранили от рейса, и пассажиров в пункт назначения повез другой водитель.

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