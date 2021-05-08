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Авария в Благовещенском районе: водитель врезался в припаркованный автомобиль

Авария в Благовещенском районе: водитель врезался в припаркованный автомобиль

Благовещенский район | 08 май 2021 | 11:32

Пресс-служба ГИБДД по Башкирии передала о смертельной аварии, которая произошла в Благовещенском районе. По данным ведомства, в результате происшествия в селе Удельный Дуваней погиб 53-летний мужчина.

В дорожной полиции уточнили, что ДТП произошло в восьмом часу вечера на улице Советской, когда 58-летний житель Уфы за рулем «Шевроле Каптива» столкнулся с припаркованным ВАЗ-2106, за рулем которого находился 53-летний местный житель. 

В результате аварии на месте скончался водитель отечественного авто. Помощь медиков понадобилась и водителю иномарки. Мужчина рассказал, что столкновение произошло из-за того, что он потерял сознание. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

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