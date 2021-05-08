В Нефтекамске мужчина из-за ссоры убил родного брата

Нефтекамск | 08 май 2021 | 15:03

В Нефтекамском районном суде началось слушание по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве брата (ч.1 ст.105 УК РФ).



В пресс-службе суда передали, что преступление произошло 10 ноября 2020 года, когда у подсудимого из-за конфликта возник умысел убить своего брата. Мужчина взял нож и ударил им свою жертву в шею.







Потерпевший скончался на месте происшествий. Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.



Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районе отчим ударил ножом пасынка за громко работающий телевизор. Житель Башкирии оказался в больнице с ножевым ранением спины. Врачи полагают, что, возможно, также задет спинной мозг.





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