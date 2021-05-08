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В Нефтекамске произошел крупный пожар на мебельной фабрике | видео

В Нефтекамске произошел крупный пожар на мебельной фабрике | видео

Нефтекамск | 08 май 2021 | 20:30

Крупный пожар на мебельной фабрике в Нефтекамске произошел 8 мая в полдень. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, огнем было охвачено помещение ООО «Мебельные металлоконструкции». На место оперативно выехали силы и средства МЧС России.

По прибытии установлено, что происходит горение лакокрасочных материалов внутри одноэтажного шлакоблочного здания. В 13:19 пожар локализован на площади 150 м2.  Открытое горение ликвидировано в 13:35, полная ликвидация — 14:42. Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии ликвидирован очередной лесной пожар. Он произошел в Белебеевском районе, в 6 километрах от поселка Покровка. В общей сложности сгорело 16,5 га травы и 1,5 га лесного фонда.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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