В Нефтекамске произошел крупный пожар на мебельной фабрике | видео

Нефтекамск | 08 май 2021 | 20:30

Крупный пожар на мебельной фабрике в Нефтекамске произошел 8 мая в полдень. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, огнем было охвачено помещение ООО «Мебельные металлоконструкции». На место оперативно выехали силы и средства МЧС России.







По прибытии установлено, что происходит горение лакокрасочных материалов внутри одноэтажного шлакоблочного здания. В 13:19 пожар локализован на площади 150 м2. Открытое горение ликвидировано в 13:35, полная ликвидация — 14:42. Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

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Фото: скрин видео