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В Кумертау двое мальчиков получили сильнейшие ожоги, когда топили печь

В Кумертау двое мальчиков получили сильнейшие ожоги, когда топили печь

| 08 май 2021 | 20:41

В Кумертау госпитализировали двух мальчиков, получивших сильнейшие ожоги. Об этом сообщили сегодня, 8 мая, в МЧС Башкирии.

Как сообщили в ведомстве, дети получили ожоги, когда топили печку в бане, используя ЛВЖ. Пятнадцатилетний подросток получил термический ожог тела со степенью поражения 4%, его госпитализировали в хирургическое отделение. Второй, шестилетний мальчик получил термический ожог тела со степенью пораженности 35%. Он находится в реанимации. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

— Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем, — прокомментировали в МЧС Башкирии.Расследование проводит дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске произошел крупный пожар на заводе лакокрасочных изделий

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Источник: ufa1.ru

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