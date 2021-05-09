Авария в Стерлибашевском районе: на трассе перевернулся водитель с пассажиркой

Стерлибашевский район | 09 май 2021 | 10:18

ДТП с перевертышем произошло 8 мая в Стерлибашевском районе республики. Днем на 42 км автодороги Зирган-Нордовка-Стерлибашево 24-летний водитель Daewoo Matiz на повороте слетел в кювет и перевернулся.



Легковой автомобиль сильно смяло, водитель и его 38-летняя пассажирка госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Начато разбирательство.







Добавим, всего 8 мая на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 нарушений ПДД, задержаны 43 нетрезвых водителя.



Ранее сообщалось об аварии в Благовещенском районе. Здесь водитель врезался в припаркованный автомобиль.





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Фото: ГИБДД по РБ