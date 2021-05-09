Авария в Стерлибашевском районе: на трассе перевернулся водитель с пассажиркой

ДТП с перевертышем произошло 8 мая в Стерлибашевском районе республики. Днем на 42 км автодороги Зирган-Нордовка-Стерлибашево 24-летний водитель Daewoo Matiz на повороте слетел в кювет и перевернулся.
Легковой автомобиль сильно смяло, водитель и его 38-летняя пассажирка госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Начато разбирательство.
Добавим, всего 8 мая на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 нарушений ПДД, задержаны 43 нетрезвых водителя.