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Авария в Стерлибашевском районе: на трассе перевернулся водитель с пассажиркой

Авария в Стерлибашевском районе: на трассе перевернулся водитель с пассажиркой

Стерлибашевский район | 09 май 2021 | 10:18

ДТП с перевертышем произошло 8 мая в Стерлибашевском районе республики. Днем на 42 км автодороги Зирган-Нордовка-Стерлибашево 24-летний водитель Daewoo Matiz на повороте слетел в кювет и перевернулся.

Легковой автомобиль сильно смяло, водитель и его 38-летняя пассажирка госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Начато разбирательство.

Добавим, всего 8 мая на дорогах республики зарегистрировано шесть автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы. За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 нарушений ПДД, задержаны 43 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось об аварии в Благовещенском районе. Здесь водитель врезался в припаркованный автомобиль.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ

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