В Стерлитамаке, из-за пожара в квартире, погиб мужчина

Стерлитамакский район | 09 май 2021 | 20:52

Смертью закончился пожар в одной из квартир Стерлитамака. Как сообщает пресс-служба ГК РБ по ЧС, сегодня, 9 мая, в результате пожара погиб мужчина 1986 года рождения. Причины и обстоятельства устанавливаются.



Всего с начала года в республике произошло 4000 пожаров, в результате которых погибло 111 и травмировано 97 человек.







Ранее сообщалось о том, что в Кумертау двое мальчиков получили сильнейшие ожоги, когда топили печь. Пятнадцатилетний подросток получил термический ожог тела со степенью поражения 4%, его госпитализировали в хирургическое отделение. Второй, шестилетний мальчик получил термический ожог тела со степенью пораженности 35%. Он находится в реанимации.





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