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Авария в Белебее: водитель за рулем "Тойоты" столкнулся на перекрестке с "Ладой Калина"

Авария в Белебее: водитель за рулем "Тойоты" столкнулся на перекрестке с "Ладой Калина"

Белебеевский район | 10 май 2021 | 10:30

Поздно ночью в Белебее на ул.Войкова 44-летний местный житель за рулём "Toyota Avensis", по одной из версий, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с "Ладой Калина".

В результате аварии водитель "Toyota" и его 34-летняя пассажирка с травмами госпитализированы. 22-летний водитель отечественного автомобиля и его два пассажира, молодые люди, 19 и 18 лет, также были доставлены в больницу. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка двух тысяч нарушений ПДД, задержаны 55 нетрезвых водителей. 9 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых восемнадцать человек получили травмы.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД по РБ

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