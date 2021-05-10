В Уфе в жилой дом заползла зеленая змея

Уфа | 10 май 2021 | 13:32

Накануне, 9 мая, в частном доме в Уфе была обнаружена зеленая змея. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.



Уточняется, что хозяин дома позвонил спасателям около 15:00 часов: он рассказал, что змея находится в его ванной комнате на умывальнике, и, судя по окрасу, может быть ядовитой. Пока специалисты были в пути, пресмыкающееся забралась за раковину, и по прибытии ее пришлось оттуда вызволять.







После этого спасатели отвезли непрощенную гостью в лес и отпустили на свободу.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на создание нового сквера потратят почти 80 млн рублей. В городском управлении капитального строительства в Уфе был объявлен аукцион на строительство нового сквера, который получил условное название «Птицы». Подрядчика определят 21 мая.





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Фото: УГЗ по Уфе