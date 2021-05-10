Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Авария в Уфе: водитель «легковушки» протаранил припаркованные машины | видео

Авария в Уфе: водитель «легковушки» протаранил припаркованные машины | видео

Авария в Уфе: водитель «легковушки» протаранил припаркованные машины | видео

Уфа | 10 май 2021 | 19:59

Авария произошла на улице Первомайской, 50.

По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» протаранил припаркованные машины ВАЗ-21099 и «Шкода Октавия».

От удара ВАЗ-21099 перевернуло, и «Гранта» опрокинулась, водителя увезли в больницу. К счастью, в припаркованных автомобилях никого не было.

На месте работают спасатели. Подробности выясняются.

Читайте также:

ДТП в Салавате: 19-летний парень на BMW сбил подростка
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: