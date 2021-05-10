Авария в Уфе: водитель «легковушки» протаранил припаркованные машины | видео

Уфа | 10 май 2021 | 19:59

Авария произошла на улице Первомайской, 50.



По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» протаранил припаркованные машины ВАЗ-21099 и «Шкода Октавия».



От удара ВАЗ-21099 перевернуло, и «Гранта» опрокинулась, водителя увезли в больницу. К счастью, в припаркованных автомобилях никого не было.



На месте работают спасатели. Подробности выясняются.

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