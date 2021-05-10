Авария в Уфе: водитель «легковушки» протаранил припаркованные машины | видео
Уфа | 10 май 2021 | 19:59
Авария произошла на улице Первомайской, 50.
По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» протаранил припаркованные машины ВАЗ-21099 и «Шкода Октавия».
От удара ВАЗ-21099 перевернуло, и «Гранта» опрокинулась, водителя увезли в больницу. К счастью, в припаркованных автомобилях никого не было.
На месте работают спасатели. Подробности выясняются.
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Источник:
gtrk.tv
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