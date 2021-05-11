Из-за трагедии в Татарстане Хабиров поручил усилить контроль за школами Башкирии

Хабиров | 11 май 2021 | 13:58

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности в школах республики. По его словам, сделать это после теракта в учебном учреждении столицы Татарстана надо срочно. Пострадавшим Хабиров предложил любую помощь, «которую сможет оказать республика». Об этом сообщили сегодня, 11 мая, в администрации главы Башкирии.







— Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности во всех школах республики, а также предложил всем пострадавшим при теракте в Казани пройти программу реабилитации в санаториях Башкортостана и оказать любую помощь, которую сможет оказать республика, — рассказала пресс-секретарь Хабирова Диана Ихсанова.



Напомним, теракт в Казани произошел сегодня в гимназии № 175. По предварительной версии, в здание ворвались два человека и устроили стрельбу, девять человек погибли.

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