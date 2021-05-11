В Дюртюлях пьяный мужчина зарезал своего соседа

Дюртюлинский район | 11 май 2021 | 17:41

Сотрудники Следственного комитета республики сегодня, 11 мая, сообщили о задержании 42-летнего жителя города Дюртюли. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.



По версии оперативников, в ночь со 2 на 3 мая подозреваемый распивал спиртное в гостях у 54-летнего соседа. Однако между мужчинами произошла ссора. Предполагаемый злоумышленник схватил нож и ударил хозяина квартиры в ногу и в грудь, попав при этом в сердце. От ран пострадавший скончался. Подозреваемый замыл следы крови и покинул жилище, заперев дверь на ключ. Тело на следующее утро обнаружила родственница погибшего.







Чтобы отыскать предполагаемого убийцу, следователи допросили родственников и знакомых жертвы, изучили его телефонные звонки и записи с камер видеонаблюдения. Во время обыска в доме у подозреваемого была обнаружена одежда со следами крови. Однако свою вину мужчина не признал. В настоящее время он заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается. Чтобы установить обстоятельства трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.





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