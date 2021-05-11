В Уфе нашли пропавшего 11-летнего мальчика | видео

Уфа | 11 май 2021 | 17:51

Сегодня, 11 мая, стали известны подробности поисков 11-летнего Даниила Ситникова. Информацию предоставили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.



Напомним, об исчезновении ребенка сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт». Ребенок ушел гулять 10 мая и не вернулся домой. К поискам также приступили уфимские спасатели. Они прочесывали местность возле водоема, где в последний раз видели мальчика. Сотрудники УГЗ Уфы обнаружили на берегу кеды ребенка. Спустя некоторое время Даниила удалось найти недалеко от поймы реки.

«Он забрался в железную емкость еще накануне, но вот выбраться обратно не смог, как и сообщить о своем местоположении – телефон он оставил дома», — сообщили спасатели.









Сотрудникам Управления гражданской защиты Уфы удалось вытащить мальчика из бочки с помощью гидравлического инструмента. Ребенка передали сотрудникам скорой помощи. В настоящий момент обстоятельства случившегося устанавливаются.



Напомним, что на реке Белой в Уфе перевернулась лодка с детьми. Из воды их вытащили спасатели и очевидцы, а на место прибыли медики.





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Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Видео: пресс-служба УГЗ Уфы