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В Уфе нашли пропавшего 11-летнего мальчика | видео

В Уфе нашли пропавшего 11-летнего мальчика | видео

Уфа | 11 май 2021 | 17:51

Сегодня, 11 мая, стали известны подробности поисков 11-летнего  Даниила Ситникова. Информацию предоставили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы

Напомним, об исчезновении ребенка сообщили волонтеры отряда  «Лиза Алерт». Ребенок ушел гулять 10 мая и не вернулся домой. К поискам также приступили уфимские спасатели. Они прочесывали местность возле водоема, где в последний раз видели мальчика. Сотрудники УГЗ Уфы обнаружили на берегу кеды ребенка. Спустя некоторое время Даниила удалось найти недалеко от поймы реки.

«Он забрался в железную емкость еще накануне, но вот выбраться обратно не смог, как и сообщить о своем местоположении – телефон он оставил дома», — сообщили спасатели.

Сотрудникам Управления гражданской защиты Уфы удалось вытащить мальчика из бочки с помощью гидравлического инструмента. Ребенка передали сотрудникам скорой помощи. В настоящий момент обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, что на реке Белой в Уфе перевернулась лодка с детьми. Из воды их вытащили спасатели и очевидцы, а на место прибыли медики.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы
Видео: пресс-служба УГЗ Уфы

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