В Уфе нашли пропавшего 11-летнего мальчика | видео
Уфа | 11 май 2021 | 17:51
Сегодня, 11 мая, стали известны подробности поисков 11-летнего Даниила Ситникова. Информацию предоставили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.
Напомним, об исчезновении ребенка сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт». Ребенок ушел гулять 10 мая и не вернулся домой. К поискам также приступили уфимские спасатели. Они прочесывали местность возле водоема, где в последний раз видели мальчика. Сотрудники УГЗ Уфы обнаружили на берегу кеды ребенка. Спустя некоторое время Даниила удалось найти недалеко от поймы реки.
Сотрудникам Управления гражданской защиты Уфы удалось вытащить мальчика из бочки с помощью гидравлического инструмента. Ребенка передали сотрудникам скорой помощи. В настоящий момент обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, что на реке Белой в Уфе перевернулась лодка с детьми. Из воды их вытащили спасатели и очевидцы, а на место прибыли медики.