Пожар в Салаватском районе уничтожил частный дом и надворные постройки

Серьезный пожар произошел в ночь на 12 мая в Салаватском районе республики. Сообщение о возгорании по улице Салавата в деревне Мурсалимкино поступило в 02:25, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.
Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение жилого бревенчатого дома и надворных построек. В тушении участвовали силы и средства МЧС России, а также добровольные пожарные команды двух сельсоветов. Открытое горение ликвидировано в 02:45. Общая площадь пожара составила 85 кв.м.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.