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Пожар в Салаватском районе уничтожил частный дом и надворные постройки

Пожар в Салаватском районе уничтожил частный дом и надворные постройки

Салаватский район | 12 май 2021 | 10:20

Серьезный пожар произошел в ночь на 12 мая в Салаватском районе республики. Сообщение о возгорании по улице Салавата в деревне Мурсалимкино поступило в 02:25, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.

Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение жилого бревенчатого дома и надворных построек. В тушении участвовали силы и средства МЧС России, а также добровольные пожарные команды двух сельсоветов. Открытое горение ликвидировано в 02:45. Общая площадь пожара составила 85 кв.м.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке, из-за пожара в квартире, погиб мужчина.

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Источник: gtrk.tv

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