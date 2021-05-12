Пожар в Салаватском районе уничтожил частный дом и надворные постройки

Салаватский район | 12 май 2021 | 10:20

Серьезный пожар произошел в ночь на 12 мая в Салаватском районе республики. Сообщение о возгорании по улице Салавата в деревне Мурсалимкино поступило в 02:25, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.







Прибывшие на место спасатели обнаружили открытое горение жилого бревенчатого дома и надворных построек. В тушении участвовали силы и средства МЧС России, а также добровольные пожарные команды двух сельсоветов. Открытое горение ликвидировано в 02:45. Общая площадь пожара составила 85 кв.м.



К счастью, во время пожара никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке, из-за пожара в квартире, погиб мужчина.





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