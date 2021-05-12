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В Октябрьском мужчина упал из окна на припаркованные машины

В Октябрьском мужчина упал из окна на припаркованные машины

Октябрьский | 12 май 2021 | 11:15

9 мая жители Октябрьского стали свидетелями жуткой картины. У многоэтажного дома по улице Академика Королёва был найден мужчина в крови.

Очевидцы сообщают, что горожанин пытался попасть в квартиру через окно, но упал на припаркованные машины. На место инцидента в срочном порядке прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

О состоянии пострадавшего на данный момент ничего неизвестно, как неизвестна и точная причина несчастного случая.

Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском разнорабочий упал с 5-метровой высоты. В результате мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Специалистам Гострудинспекции предстоит выяснить, кто виноват в случившемся.

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Источник: bash.news

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