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В Хайбуллинском районе Башкирии мужчину убило током на рабочем месте

В Хайбуллинском районе Башкирии мужчину убило током на рабочем месте

Хайбуллинский район | 12 май 2021 | 12:39

В Хайбуллинском районе Башкирии сотрудник Уральского горно-обогатительного комбината скончался от удара током при установке камеры видеонаблюдения. По версии следствия, начальник цеха не проконтролировал отключение от напряжения воздушной линии, передает пресс-служба СК РБ.

Впоследствии 28-летнему начальнику цеха предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Следователи-криминалисты также выяснили, что обвиняемый допустил электромонтера к работам без наряда-допуска. На данный момент решен вопрос о выплате компенсации родственникам погибшего. Ход расследования контролирует руководство СК РБ.

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Источник: gorobzor.ru

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