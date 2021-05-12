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В Башкирии жертвами клещей стали более 700 детей

В Башкирии жертвами клещей стали более 700 детей

Уфа | 12 май 2021 | 22:09

Сегодня, 12 мая, в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ сообщили о количестве пострадавших от укусов клещей жителей республики. По данным специалистов, в медицинские организации обратились за помощью 1 тысяча 815 человек, при этом 773 из них – дети.

Отмечается, что это почти в два раза больше, чем за тот же период 2020 года. Тогда с жалобой на присасывание клещей обратились 940 граждан, среди которых было 377 несовершеннолетних. 

В настоящий момент в Башкирии открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями. Специалистами Управления Роспотребнадзора проводится разъяснительная работа с населением о мерах профилактики. По республике запланированы акарицидные обработки на площади около 4 тысяч гектар.

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Источник: gorobzor.ru

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