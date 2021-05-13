В Баймаке вандалы осквернили памятник военной техники
Баймакский район | 13 май 2021 | 10:37
В Баймаке неизвестные нанесли урон установленному накануне Дня Победы памятнику военной техники. Как сообщают очевидцы, с танка Т-64Б сняли часть деталей и разбили фары.
Местных жителей крайне возмутил поступок земляков, которые осмелились осквернить память погибших и ветеранов Великой Отечественной войны.
Сообщается, что материалы переданы в правоохранительные органы.
Танк Т-64Б был установлен в парке Победы в Баймаке 8 мая. Техника была доставлена из воинской части города Верхняя Пышма Свердловской области.
Ранее сообщалось об аварии в Краснокамском районе. Здесь на сельской дороге ВАЗ-2112 столкнулся с КАМАЗом.
Источник:
gtrk.tv
Фото: Типичный Баймак
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