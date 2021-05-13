В Баймаке вандалы осквернили памятник военной техники

Баймакский район | 13 май 2021 | 10:37

В Баймаке неизвестные нанесли урон установленному накануне Дня Победы памятнику военной техники. Как сообщают очевидцы, с танка Т-64Б сняли часть деталей и разбили фары.



Местных жителей крайне возмутил поступок земляков, которые осмелились осквернить память погибших и ветеранов Великой Отечественной войны.







Сообщается, что материалы переданы в правоохранительные органы.



Танк Т-64Б был установлен в парке Победы в Баймаке 8 мая. Техника была доставлена из воинской части города Верхняя Пышма Свердловской области.



Ранее сообщалось об аварии в Краснокамском районе. Здесь на сельской дороге ВАЗ-2112 столкнулся с КАМАЗом.





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Фото: Типичный Баймак