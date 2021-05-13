В Уфе на Демском карьере утонул ребенок

Уфа | 13 май 2021 | 17:02

На Дёмском карьере в Уфе утонул 16-летний подросток. Трагедия случилась сегодня, 13 мая, около 14:00. По словам очевидцев, он пошел на пляж в компании двоих друзей и в какой-то момент решил искупаться.







Как сообщили в управлении гражданской защиты населения Уфы, мальчика достали из воды уже мертвым.

— С друзьями пошел загорать, он полез в воду и исчез из виду. Друзья начали звать на помощь, там были взрослые, начали нырять, но достать не смогли. Приехали спасатели, провели поисковые работы, достали тело, — рассказали в УГЗ.

— Видимо, просто бравада заиграла, — предположили спасатели.

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В управлении отметили, что информации о состоянии алкогольного опьянения юноши нет. При этом специалисты отметили, что вода еще слишком холодная для купания. На месте, где произошел несчастный случай, установлен знак «Купаться запрещено!».