В Мелеузовском районе разрушенный паводком мост до сих пор не восстановлен

13 май 2021 | 23:17

Жители деревни Давлеткулово Мелеузовского района оказались практически отрезаны от большой земли. Во время паводка, месяц назад, в населенном пункте был разрушен мост.



По словам автора ролика, местные власти обещали, что путепровод отремонтируют и более того, работы будут проходить даже в праздники, но переправы там по-прежнему нет. Мобильный репортер засняла, как она вместе с детьми и внуками, гостившими в Давлеткулово, пробираются через лес в соседнюю деревню, где ходит транспорт. Автор ролика просит ответственных лиц, чтобы те сделали наконец им путепровод.







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Фото: скрин видео