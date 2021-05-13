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В Мелеузовском районе разрушенный паводком мост до сих пор не восстановлен

В Мелеузовском районе разрушенный паводком мост до сих пор не восстановлен

13 май 2021 | 23:17

Жители деревни Давлеткулово Мелеузовского района оказались практически отрезаны от большой земли. Во время паводка, месяц назад, в населенном пункте был разрушен мост.

По словам автора ролика, местные власти обещали, что путепровод отремонтируют и более того, работы будут проходить даже в праздники, но переправы там по-прежнему нет. Мобильный репортер засняла, как она вместе с детьми и внуками, гостившими в Давлеткулово, пробираются через лес в соседнюю деревню, где ходит транспорт. Автор ролика просит ответственных лиц, чтобы те сделали наконец им путепровод.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на Демском карьере утонул ребенок. По словам очевидцев, он пошел на пляж в компании двоих друзей и в какой-то момент решил искупаться.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Мелеузовский район
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