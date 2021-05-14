В Стерлитамаке погибла девушка, выпав из окна многоэтажки
14 май 2021 | 09:36
Страшная трагедия произошла накануне вечером в Стерлитамаке. В жилом дворе по улице Хвойной был обнаружен труп местной школьницы.
Минувшим вечером во дворе дома по адресу Хвойная, 18 был обнаружен труп 13-летней Карины Я. По предварительным данным девочка выпала из рядом стоящей многоэтажки.
Известно, что девочка училась в школе неподалеку. По свидетельствам очевидцев, недавно школьница рассталась со своим парнем, жила с бабушкой, так как мать лишили родительских прав. Буквально через пару дней погибшей должно было исполниться 14 лет.
Судя по страничке в социальных сетях, Карина была достаточно общительным человеком: регулярно выходила в прямые эфиры, общалась с подписчиками и шутила. За час до смерти девочка опубликовала сторис с расстроенным выражением лица.
Сейчас стражи порядка устанавливают причины произошедшего.
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