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В Стерлитамаке погибла девушка, выпав из окна многоэтажки

В Стерлитамаке погибла девушка, выпав из окна многоэтажки

14 май 2021 | 09:36

Страшная трагедия произошла накануне вечером в Стерлитамаке. В жилом дворе по улице Хвойной был обнаружен труп местной школьницы.

Минувшим вечером во дворе дома по адресу Хвойная, 18 был обнаружен труп 13-летней Карины Я. По предварительным данным девочка выпала из рядом стоящей многоэтажки.

Известно, что девочка училась в школе неподалеку. По свидетельствам очевидцев, недавно школьница рассталась со своим парнем, жила с бабушкой, так как мать лишили родительских прав. Буквально через пару дней погибшей должно было исполниться 14 лет.

Судя по страничке в социальных сетях, Карина была достаточно общительным человеком: регулярно выходила в прямые эфиры, общалась с подписчиками и шутила. За час до смерти девочка опубликовала сторис с расстроенным выражением лица.

Сейчас стражи порядка устанавливают причины произошедшего.

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Источник: bash.news

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