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В Бижбулякском районе Башкирии обнаружили тело в перевернувшемся автомобиле

В Бижбулякском районе Башкирии обнаружили тело в перевернувшемся автомобиле

14 май 2021 | 11:56

Сегодня, 14 мая, утром в Бижбулякском районе, близ д.Мулланур-Вахитово, в местном руднике обнаружен перевёрнутый ВАЗ-2109.

Внутри автомобиля обнаружен труп 39-летнего местного жителя.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и другие службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об аварии в Чишминском районе. Здесь женщина за рулем Kia Rio пострадала, вылетев в кювет.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: скриншот видео

Теги: Бижбулякский район
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