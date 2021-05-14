В Бижбулякском районе Башкирии обнаружили тело в перевернувшемся автомобиле

14 май 2021 | 11:56

Сегодня, 14 мая, утром в Бижбулякском районе, близ д.Мулланур-Вахитово, в местном руднике обнаружен перевёрнутый ВАЗ-2109.



Внутри автомобиля обнаружен труп 39-летнего местного жителя.



Сейчас на месте происшествия работает полиция и другие службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось об аварии в Чишминском районе. Здесь женщина за рулем Kia Rio пострадала, вылетев в кювет.



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Источник: @dgilmutdinov

Фото: скриншот видео