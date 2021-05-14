В Башкирии пьяный мужчина зарезал сына своей сожительницы

14 май 2021 | 21:17

В Белебеевском районе Башкортостана 51-летний местный житель стал фигурантом дела об убийстве молодого парня. Однако изначально всю вину на себя взяла мать жертвы.







В полицию позвонил глава администрации деревни Ермолкино, где произошло убийство. В одном из домов они обнаружили тело 24-летнего парня с ножевыми ранениями. 51-летнюю мать жертвы задержали, при этом она утверждала, что просто защищала себя. Подозреваемую доставили в отдел полиции, и вскоре женщина рассказала правду – сына убил ее сожитель.

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Выяснилось, что в тот роковой вечер молодой человек выпивал вместе с матерью и ее 51-летний избранником. Вскоре между мужчинами случился конфликт из-за бутылки водки. Мужчина взял нож и ударил им оппонента в живот и грудь. Когда парень умер, его мать и не подумала сдать убийцу правоохранителям. Вместе они договорились, что всю вину она возьмет на себя, вероятно, надеясь, что женщина избежит наказания. Вдвоем они пришли к главе сельсовета и рассказали об убийстве, а тот вызвал полицию. Однако долго держать легенду она не смогла и рассказала правду. Теперь 51-летний сельчанин ответит за совершение убийства.



