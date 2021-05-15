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В Башкирии женщина за рулём "Kiа Rio" врезалась в попутную "Газель"

В Башкирии женщина за рулём "Kiа Rio" врезалась в попутную "Газель"

15 май 2021 | 09:15

В шестом часу вечера в Дюртюлинском районе на 1237 км автодороги Москва-Уфа 37-летняя жительница Илишевского района за рулём "Kiа Rio", предположительно, при перестроении с полосы разгона на соседнюю полосу совершила столкновение с попутным грузовиком "Газель".

От удара легковой автомобиль съехал в кювет. В результате аварии водитель "Kiа", ее 5-летний сын и 15-летняя дочь с травмами госпитализированы. Начато разбирательство.

14 мая на дорогах республики зарегистрировано восемнадцать автомобильных аварий, в которых двадцать один человек получил травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе девушка за рулем «Хёндай Акцент» спровоцировала массовую аварию.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Дюртюлинский район
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