В Башкирии эвакуировали 30 человек из горящей многоэтажки

16 май 2021 | 10:57

В городе Кумертау в пятиэтажном доме на улице 60 лет БАССР произошел пожар. Спасатели эвакуировали 30 человек, среди них 5 детей. Один мужчина скончался. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.







Сообщение о пожаре спасателям пришло в 02:31, по прибытии на место происшествия они выяснили, что горит однокомнатная квартира на четвертом этаже и огонь уже «ползет» на балкон квартиры пятого этажа. Тогда и было принято решение эвакуировать людей. Уже в 03:20 пожарные потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Всего боролись с огнем 21 человек и 7 пожарных машин.

— Мужчину 1985 года рождения эвакуировали с четвертого этажа. Он был без сознания, медики сказали, что мужчина скончался, — прокомментировали пожарные.

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Фото: МЧС Башкирии

Причина возникновения пожара пока что неизвестна. В МЧС Башкирии напоминают: в случае, если вы увидите пламя, незамедлительно звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.