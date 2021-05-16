В Башкирии 12-летняя девочка упала с трехметровой скалы
16 май 2021 | 11:20
В городе Белорецк 15 мая девочка упала со скалы, которая расположена около пляжа.
Известно, что 12-летняя девочка гуляла с друзьями. В какой-то момент она оступилась и упала с 3-х метровой высоты. В результате падения ребенок травмировал ногу.
"Спасатели наложили шину и при помощи носилок транспортировали ребенка до бригады скорой помощи," — рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
Ранее сообщалось, что в Башкирии неожиданно умер водитель скорой помощи.
Источник:
gtrk.tv
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