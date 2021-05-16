Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкирии 12-летняя девочка упала с трехметровой скалы

В Башкирии 12-летняя девочка упала с трехметровой скалы

В Башкирии 12-летняя девочка упала с трехметровой скалы

16 май 2021 | 11:20

В городе Белорецк 15 мая девочка упала со скалы, которая расположена около пляжа.

Известно, что 12-летняя девочка гуляла с друзьями. В какой-то момент она оступилась и упала с 3-х метровой высоты. В результате падения ребенок травмировал ногу. 

"Спасатели наложили шину и при помощи носилок транспортировали ребенка до бригады скорой помощи," — рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Ранее сообщалось, что в Башкирии неожиданно умер водитель скорой помощи

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Теги: Белорецкий район
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: