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В Башкирии спасатели вызволили с крутого склона 13-летнюю девочку

В Башкирии спасатели вызволили с крутого склона 13-летнюю девочку

16 май 2021 | 11:59

В Управлении гражданской защиты г.Уфы сообщили, что спасатели вызволили 13-летнюю девочку со склона возле памятника Салавата Юлаева. В ведомство ребенок позвонил сам.
  
В диспетчерскую звонок поступил в 19:19. Девочка сообщила, что хотела сократить путь от памятника до набережной, но потом поняла, что попала на сыпучий крутой склон, в следствии чего у нее не получалось продвинуться ни назад, ни вперед. 

Ее вызволили при помощи альпинистского снаряжения, в медицинской помощи она не нуждалась.

Ранее сообщалось, что в Башкирии 12-летняя девочка упала с трехметровой скалы

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГЗ Уфы

Теги: Уфа
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