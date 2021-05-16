В Башкирии спасатели вызволили с крутого склона 13-летнюю девочку
16 май 2021 | 11:59
В Управлении гражданской защиты г.Уфы сообщили, что спасатели вызволили 13-летнюю девочку со склона возле памятника Салавата Юлаева. В ведомство ребенок позвонил сам.
В диспетчерскую звонок поступил в 19:19. Девочка сообщила, что хотела сократить путь от памятника до набережной, но потом поняла, что попала на сыпучий крутой склон, в следствии чего у нее не получалось продвинуться ни назад, ни вперед.
Ее вызволили при помощи альпинистского снаряжения, в медицинской помощи она не нуждалась.