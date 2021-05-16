В Башкирии мужчина ударил ножом соседа из-за громкой музыки
16 май 2021 | 12:32
В Уфе в больницу с ножевым ранением поступил местный житель. Выяснилось, что на него напал сосед, который был недоволен тем, что тот слушает громко музыку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Известно, что происшествие произошло днем 14 мая на улице Менделеева. Молодой мужчина слушал музыку в машине под окнами соседа, который был в алкогольном опьянении. Мужчина сделал замечание 31-летнему соседу, но тот заявил, что не нарушает закон, поскольку сейчас день.
После этого мужчина набросился с кулаками на пострадавшего, вытащил его из машины, опрокинул на асфальт, а в завершении нанес ему удар ножом в грудь.
В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По данной статье максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Башкирии пьяный мужчина зарезал сына своей сожительницы.