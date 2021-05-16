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В Башкирии водитель иномарки устроил массовое ДТП |видео

В Башкирии водитель иномарки устроил массовое ДТП |видео

16 май 2021 | 13:15

Водитель  "Opel Insignia" совершил 15 мая массовую аварию в Уфе. Момент аварии попал на видеокамеры в микрорайоне "Яркий". Об этом рассказали в пресс-службе ОГИБДД Управления МВД по Уфе.

32-летний мужчина не справился с управлением при выезде с микрорайона и на полной скорости наехал на бордюр, а затем на электроопору. После этого автомобиль вылетел на припаркованный грузовик "Shacman" и "Hyundai Solaris".

Водитель автомобиля был доставлен в больницу, но от госпитализации он отказался и ушел самостоятельно.

"По факту ДТП начато разбирательство. В медицинском учреждении у водителя произведен забор крови на этанол", — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 14 мая, в машине скорой помощи за рулем умер 48-летний водитель, работавший в Иглинской ЦРБ. 
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Уфа
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