В Башкирии загорелся лес, жители жалуются на запах гари в городе
16 май 2021 | 15:34
Сегодня, 16 мая, зарегистрирован лесной пожар в Учалинском лесничестве, Ургунском участковом лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Площадь пожара занимает 0,9 га.
Имеется естественная преграда — грунтовая дорога. Угрозы населённому пункту нет.
Спасателями и пожарными службами ведутся работы по его локализации и ликвидации.
Ранее сообщалось о том, что глава Белорецкого района Андрей Иванюта опубликовал в социальных сетях обращение к жителям республики. Руководитель муниципалитета объявил, что в районе в настоящий момент в двух лесничествах крупные пожары и предупредил, что посещать леса запрещено.