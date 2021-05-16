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В Башкирии загорелся лес, жители жалуются на запах гари в городе

В Башкирии загорелся лес, жители жалуются на запах гари в городе

16 май 2021 | 15:34

Сегодня, 16 мая, зарегистрирован лесной пожар в Учалинском лесничестве, Ургунском участковом лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Площадь пожара занимает 0,9 га.

Имеется естественная преграда — грунтовая дорога. Угрозы населённому пункту нет. 

Спасателями и пожарными службами ведутся работы по его локализации и ликвидации.

Ранее сообщалось о том, что глава Белорецкого района Андрей Иванюта опубликовал в социальных сетях обращение к жителям республики. Руководитель муниципалитета объявил, что в районе в настоящий момент в двух лесничествах крупные пожары и предупредил, что посещать леса запрещено.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ УЧАЛЫ | Оnline

Теги: Учалинский район
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