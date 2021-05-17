Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Авария в Башкирии: 18-летний водитель "Лады Ларгус" опрокинулся в кювет

Авария в Башкирии: 18-летний водитель "Лады Ларгус" опрокинулся в кювет

Авария в Башкирии: 18-летний водитель "Лады Ларгус" опрокинулся в кювет

17 май 2021 | 09:11

Рано утром в Бурзянском районе на 1 км автодороги Кага-Новосубхангулово 18-летний местный житель за рулём "Лады Ларгус" совершил опрокидывание автомобиля в кювет.

В результате аварии 35-летняя пассажирка скончалась в медучреждении через два часа после ДТП. Сам водитель и еще одна 29-летняя пассажирка госпитализированы. Известно, что молодой человек не имел водительских прав. Химико-токсикологическое исследование покажет был ли молодой человек за рулём трезв. Начато разбирательство. 

16 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли и пятнадцать получили травмы.

Читайте также:

Авария в Башкирии: водитель "Daewoo Nexia" въехал в стоящий грузовик "Daf"
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Бурзянский район
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: