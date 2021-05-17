Авария в Башкирии: 18-летний водитель "Лады Ларгус" опрокинулся в кювет

17 май 2021 | 09:11

Рано утром в Бурзянском районе на 1 км автодороги Кага-Новосубхангулово 18-летний местный житель за рулём "Лады Ларгус" совершил опрокидывание автомобиля в кювет.







В результате аварии 35-летняя пассажирка скончалась в медучреждении через два часа после ДТП. Сам водитель и еще одна 29-летняя пассажирка госпитализированы. Известно, что молодой человек не имел водительских прав. Химико-токсикологическое исследование покажет был ли молодой человек за рулём трезв. Начато разбирательство.



16 мая 2021 года на дорогах республики зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли и пятнадцать получили травмы.

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Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ