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В Башкирии машинист получил травму головы, из-за взорвавшегося колеса

В Башкирии машинист получил травму головы, из-за взорвавшегося колеса

17 май 2021 | 11:37

Машиниста бульдозера едва не убило взорвавшееся колесо. Несчастный случай произошел с 61-летним работником МБУ «Служба по благоустройству Калининского района г. Уфы».

Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции РБ, 11 мая во время подкачки колеса на Шакшинской базе предприятия по улице Гвардейской, взорвалась камера на Т-150.  Машинист бульдозера получил тяжёлую травму головы.

По предварительной информации, подкачка колеса производилась без демонтажа. Надзорный орган начал расследование обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось о том, что В Уфе на реке Белой утонул мужчина, тело его ищут водолазы.

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Источник: gtrk.tv
Фото: из открытых источников

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