В Башкирии машинист получил травму головы, из-за взорвавшегося колеса

17 май 2021 | 11:37

Машиниста бульдозера едва не убило взорвавшееся колесо. Несчастный случай произошел с 61-летним работником МБУ «Служба по благоустройству Калининского района г. Уфы».



Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции РБ, 11 мая во время подкачки колеса на Шакшинской базе предприятия по улице Гвардейской, взорвалась камера на Т-150. Машинист бульдозера получил тяжёлую травму головы.







По предварительной информации, подкачка колеса производилась без демонтажа. Надзорный орган начал расследование обстоятельства и причины случившегося.



Ранее сообщалось о том, что В Уфе на реке Белой утонул мужчина, тело его ищут водолазы.





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Фото: из открытых источников