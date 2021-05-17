В Башкирии машинист получил травму головы, из-за взорвавшегося колеса
17 май 2021 | 11:37
Машиниста бульдозера едва не убило взорвавшееся колесо. Несчастный случай произошел с 61-летним работником МБУ «Служба по благоустройству Калининского района г. Уфы».
Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции РБ, 11 мая во время подкачки колеса на Шакшинской базе предприятия по улице Гвардейской, взорвалась камера на Т-150. Машинист бульдозера получил тяжёлую травму головы.
По предварительной информации, подкачка колеса производилась без демонтажа. Надзорный орган начал расследование обстоятельства и причины случившегося.
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