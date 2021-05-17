В Башкортостане эвакуировали детей сразу из несколько школ

17 май 2021 | 12:25

Сегодня утром в социальных сетях появилось сразу несколько сообщений о том, что в уфимском микрорайоне Сипайлово эвакуируют несколько учебных заведений. В частности, речь идет о школе №29 и №130, сообщает издание UFA.KP.







Школьники выкладывают фотографии, что их забрали с занятий и переводят в другую школу, где они временно будут размещены в спортзале. Очевидцы сообщают, что возле школ, где проходит эвакуация, подъехали все экстренные службы и правоохранительные органы.



В МВД по Башкирии причины эвакуации пока не прокомментировали, заявив, что «ситуация пока уточняется». По некоторым предположениям, это может быть как учебная тревога, так и ложное сообщение о минировании школ.

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Фото: соцсети