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В Башкортостане мужчина сжег своего товарища вместе в машиной

В Башкортостане мужчина сжег своего товарища вместе в машиной

17 май 2021 | 16:48

В деревне Русский Саскуль Гафурийского района Башкирии мужчина сжег своего товарища вместе с машиной, увидев, что после драки тот умер. По данному факту следком по республике возбуждил уголовное дело, сообщает МВД по региону.

В полицию обратилась супруга потерпевшего 12 мая: она нашла во дворе вставную челюсть мужа и следы крови. Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства, а позже в Стерлитамакском районе обнаружили сгоревшую «Ниву». В салоне находилось тело неизвестного мужчины. Эксперты установили, что это и был пропавший 56-летний житель Гафурийского района, которого разыскивает супруга.

Подозрение пало на 34-летнего односельчанина потерпевшего, который был задержан и доставлен в отдел. В ходе разговора мужчина стал нервничать, а позже признался в том, что это он поджег автомобиль вместе с находившимся там товарищем.

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По предварительным данным, накануне двое мужчин пили спиртное во дворе 56-летнего убитого. Между ними произошел конфликт, и 34-летний житель республики избил собутыльника, а затем погрузил его в машину. Он планировал поехать в Стерлитамакский район, но в пути обнаружил, что потерпевший мертв. После этого он не справился с управлением и врезался в дерево. Испугавшись, он поджег «Ниву» с телом мужчины прямо около лесопосадки. При этом до того, как это сделать, он вытащил из салона магнитолу, планируя продать ее.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: МВД по РБ

Теги: Гафурийский район криминал
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