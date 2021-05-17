В Башкортостане мужчина сжег своего товарища вместе в машиной
17 май 2021 | 16:48
В деревне Русский Саскуль Гафурийского района Башкирии мужчина сжег своего товарища вместе с машиной, увидев, что после драки тот умер. По данному факту следком по республике возбуждил уголовное дело, сообщает МВД по региону.
В полицию обратилась супруга потерпевшего 12 мая: она нашла во дворе вставную челюсть мужа и следы крови. Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства, а позже в Стерлитамакском районе обнаружили сгоревшую «Ниву». В салоне находилось тело неизвестного мужчины. Эксперты установили, что это и был пропавший 56-летний житель Гафурийского района, которого разыскивает супруга.
Подозрение пало на 34-летнего односельчанина потерпевшего, который был задержан и доставлен в отдел. В ходе разговора мужчина стал нервничать, а позже признался в том, что это он поджег автомобиль вместе с находившимся там товарищем.
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